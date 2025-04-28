ВСУ уничтожили 19 грузовиков, бронированный автомобиль, гаубицу и миномет россиян 28.04.2025, 18:53

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Пограничники из подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» бригады «Месть» на Купянском направлении нанесли значительные потери врага в течение недели.

Бойцы уничтожили 19 грузовиков, 2 легковых автомобиля, бронированный автомобиль «Тигр», 155 мм гаубицу Мста-Б, миномет, радиолокационную станцию, склад БК, два склада ГСМ и комплект спутниковой связи Starlink россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

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