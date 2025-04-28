БЖД сообщила о задержке поездов 1 28.04.2025, 19:17

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Они прибудут с опозданием до двух часов.

Белорусская железная дорога сообщила о задержке поездов №6595 Кричев — Могилев и №633 Коммунары — Гродно по техническим причинам. Они прибудут с опозданием до двух часов.

Отмечается, что специалисты предпринимают все необходимые меры для того, чтобы вернуть поезда в график и обеспечить пассажирам доставку в места назначения.

Для получения актуальной информации о времени прибытия поездов можно обратиться в Контакт-центр Белорусской железной дороги по телефону 105.

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