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БЖД сообщила о задержке поездов

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  • 28.04.2025, 19:17
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БЖД сообщила о задержке поездов

Они прибудут с опозданием до двух часов.

Белорусская железная дорога сообщила о задержке поездов №6595 Кричев — Могилев и №633 Коммунары — Гродно по техническим причинам. Они прибудут с опозданием до двух часов.

Отмечается, что специалисты предпринимают все необходимые меры для того, чтобы вернуть поезда в график и обеспечить пассажирам доставку в места назначения.

Для получения актуальной информации о времени прибытия поездов можно обратиться в Контакт-центр Белорусской железной дороги по телефону 105.

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