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Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за блэкаута

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  • 28.04.2025, 19:26
Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за блэкаута

Все понедельничные теннисные матчи отменены.

Из восьми запланированных на первый рабочий день недели игр организаторы успели провести только две.

Еще шесть матчей перенесены. Предварительно — на завтра. Хотя в их успешном проведении во вторник тоже нельзя быть уверенным. Причина — массовое отключение электричества, затронувшее не только Мадрид, но и другие районы Испании и Португалии.

Перебои с поставкой электроснабжения начались на Пиренейском полуострове после полудня. Они делают невозможной дальнейшую игру в теннис даже при естественном освещении в связи с тем, что на корте действует автоматическая система определения аутов, а линейные судьи уже два года не работают на подобных турнирах.

Арина Соболенко в понедельник должна была провести матч четвертого раунда. Ее соперницей является американка Пейтон Стирнс.

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