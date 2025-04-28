Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за блэкаута

Матчи турнира «Мастерс» в Мадриде прервали из-за блэкаута1
- 28.04.2025, 19:26
Все понедельничные теннисные матчи отменены.
Из восьми запланированных на первый рабочий день недели игр организаторы успели провести только две.
Еще шесть матчей перенесены. Предварительно — на завтра. Хотя в их успешном проведении во вторник тоже нельзя быть уверенным. Причина — массовое отключение электричества, затронувшее не только Мадрид, но и другие районы Испании и Португалии.
Перебои с поставкой электроснабжения начались на Пиренейском полуострове после полудня. Они делают невозможной дальнейшую игру в теннис даже при естественном освещении в связи с тем, что на корте действует автоматическая система определения аутов, а линейные судьи уже два года не работают на подобных турнирах.
Арина Соболенко в понедельник должна была провести матч четвертого раунда. Ее соперницей является американка Пейтон Стирнс.