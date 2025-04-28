Тайсон Фьюри намекнул на свое возвращение в бокс
- 28.04.2025, 20:13
Видео.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал загадочное видео, с помощью которого, возможно, дал понять, что собирается вернуться в профессиональный бокс.
36-летний британец выложил короткий пост в Instagram из зала вместе со своим тренером Шугаром-Хиллом Стюардом.
«Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше», — сказал Фьюри.
Напомним, что Тайсон объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух поражений от украинца Александра Усика.
Фьюри неоднократно завершал карьеру и раньше, однако каждый раз возвращался на ринг.
О желании провести поединок с Цыганским королем заявлял бывший чемпион мира Энтони Джошуа.
“You know what’s coming.”— Ring Magazine (@ringmagazine) April 28, 2025
Tyson Fury bumping into SugarHill Steward at the gym today. pic.twitter.com/jutsbDTUct