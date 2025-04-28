Тайсон Фьюри намекнул на свое возвращение в бокс 28.04.2025, 20:13

Видео.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал загадочное видео, с помощью которого, возможно, дал понять, что собирается вернуться в профессиональный бокс.

36-летний британец выложил короткий пост в Instagram из зала вместе со своим тренером Шугаром-Хиллом Стюардом.

«Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше», — сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух поражений от украинца Александра Усика.

Фьюри неоднократно завершал карьеру и раньше, однако каждый раз возвращался на ринг.

О желании провести поединок с Цыганским королем заявлял бывший чемпион мира Энтони Джошуа.

“You know what’s coming.”



Tyson Fury bumping into SugarHill Steward at the gym today. pic.twitter.com/jutsbDTUct — Ring Magazine (@ringmagazine) April 28, 2025

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