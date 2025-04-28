Всех, кто в воскресенье ехал из Беларуси в Россию и обратно, проверяли военные
- 28.04.2025, 20:55
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Что известно.
В минувшие выходные на границе Беларуси и России образовались очереди. Из-за контроля, который проводили военные, разрешения на проезд нужно было ожидать более двух часов, сообщил читатель «Зеркала». Попытались узнать в Госпогранкомитете, что происходит.
Читатель «Зеркала» Андрей (имя изменено) в воскресенье, 27 апреля, на автомобиле ехал из Беларуси в Россию. В пункте пропуска «Езерище» в Витебской области он неожиданно для себя наткнулся на большую очередь из желающих пересечь границу.
— Было похоже, что начался полноценный контроль, — сообщил Андрей. — В итоге в километровой очереди я простоял 2,5 часа. Контроль осуществляли военные.
Журналист «Зеркала» под видом обычного гражданина позвонил на горячую линию Государственного пограничного комитета Беларуси, чтобы узнать, в чем причина появления очередей.
— Это россияне, а не мы. Они там впускают и выпускают, — сообщил дежурный. — Белорусский Госпогранкомитет на пунктах пропуска с Россией не присутствует и не осуществляет контроль. Если это происходит, то проверки проводят только россияне.
Информация о возникновении очередей в пункте пропуска «Езерище» появилась также в телеграм-чатах, посвященных пересечению границы Беларуси и России. Одни пользователи сообщали, что ожидали проезда по несколько часов. Другие объясняли это длинными выходными в Беларуси и приближением летнего сезона.
«Это просто воскресенье. Что же будет на майских праздниках?» — пишут одни.
«Весна пришла. Летом будет каждое воскресенье так», — говорят другие.
«Видимо, надо ехать в объезд», — делают вывод третьи.