В прошлом году 159 граждан Беларуси обратились за статусом беженца в Израиле
- 28.04.2025, 21:39
По сравнению с 2023 годом число сократилось на 76,9%.
По сравнению с 2023 годом, когда с соответствующим прошением обратились 688 белорусских граждан, число сократилось на 76,9%, сообщает «Радыё Свабода».
В прошлом году статус беженца в Израиле попросили 6 097 иностранцев, белорусы составили 2,6% просителей.
Среди тех, кто обратился за статусом беженца, также были граждане России (700), Индии (580), Малави (528), Шри-Ланки (508), Китая (276), Кении (249), Колумбии (242), Эфиопии (240), ЮАР (210), Молдовы (200), Узбекистана (199), Турции (161) и других стран.
По данным Управления народонаселения и миграции, в 2024 году пограничная служба Израиля отказала во въезде 10 371 иностранцу, в том числе 384 гражданам Беларуси (3,7%).
Отказы также получали граждане России (2244), Украины (1430), Грузии (1222), Иордании (489), США (487), Молдовы (467) и других стран.