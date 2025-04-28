ВСУ уничтожили переправу россиян, которую те возвели во время «пасхального перемирия» 28.04.2025, 22:15

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Видео.

Украинские дроны уничтожили переправу оккупационной армии на Восточном направлении фронта. Ее россияне готовили во время так называемого «пасхального перемирия», чтобы штурмовать позиции Сил обороны.

Об этом сообщает 412-й полк Nemesis.

Бойцы отдельного полка беспилотных систем Nemesis разбомбили вражескую переправу через реку Жеребец в районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей.

Кроме того, украинские операторы дронов поймали технику оккупантов. В частности, подожгли БМП, тяжелые грузовики и другое российское вооружение.

«Усиление врага на Купянском направлении сорвано», - отметили украинские военные.

Как горела вражеская переправа под меткими выстрелами дронов ВСУ, бойцы Nemesis показали на видео.

«Россияне активно используют эту территорию как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление и в частности форсирования реки Оскол. Но их логистика снова пошла трещинами», - добавили в полку беспилотных систем.

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