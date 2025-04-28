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ГУР: Россия боится потерять Крым

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  • 28.04.2025, 21:50
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ГУР: Россия боится потерять Крым

Россияне усиливают военное присутствие на полуострове.

Российская армия продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму, опасаясь потери полуострова. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, в ответ на угрозу потери полуострова российская оккупационная армия увеличивает количество подразделений и личного состава. Основной целью России, по мнению Черняка, является обеспечение безопасности Крыма и его защита.

«Они очень боятся потерять Крым. Кроме того, они пытаются удержать территорию Херсонскую. Основная их цель – удержать Крым. Сделать его для них безопасным. Это сделать так, чтобы эту территорию не мог никто захватить», – сказал Черняк.

Представитель ГУР подчеркнул, что именно поэтому оккупанты максимально будут насыщать полуостров войсками и боевой техникой.

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