ГУР: Россия боится потерять Крым

ГУР: Россия боится потерять Крым5
- 28.04.2025, 21:50
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Россияне усиливают военное присутствие на полуострове.
Российская армия продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму, опасаясь потери полуострова. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
По его словам, в ответ на угрозу потери полуострова российская оккупационная армия увеличивает количество подразделений и личного состава. Основной целью России, по мнению Черняка, является обеспечение безопасности Крыма и его защита.
«Они очень боятся потерять Крым. Кроме того, они пытаются удержать территорию Херсонскую. Основная их цель – удержать Крым. Сделать его для них безопасным. Это сделать так, чтобы эту территорию не мог никто захватить», – сказал Черняк.
Представитель ГУР подчеркнул, что именно поэтому оккупанты максимально будут насыщать полуостров войсками и боевой техникой.