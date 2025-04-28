Санкции работают 1 Сергей Фурса

28.04.2025, 22:26

1,280

Стагнирующая слабая Россия – это одна из лучших гарантий безопасности.

Самая большая проблема мирного плана Трампа. Это даже не вопрос юридического признания Крыма как российской территории самими американцами. Это неприятно. Противно. Но ведь не первый раз Трамп делает что-то такое. И это больше символический шаг.

Ключевая проблема – снятие санкций. Всех. Тех, которые, по словам россиян, «не работают», но снятие которых они упорно выторговывают, ублажая президента США.

Потому что выходит, что нет наказания агрессору. Путин захватил часть территории Украины. Затем остановил дальнейшую агрессию. На которую у него и так уже нет сил. И вышел без наказания. Не отдав ворованное. Черт побери, даже украинские коррупционеры, идя на соглашение со следствием, отдают то, на чем их поймали.

И это не только о справедливости. Хотя это очень несправедливо. Это о сигнале. Что можно делать все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. Это прямо стимулирует как Путина, так и других агрессоров по миру начинать войны. И открывает такой ящик Пандоры, что мир себя не узнает.

Путин вернется к своим олигархам и скажет: «Смотрите, как я и говорил, мы победили – не Украину, мы победили США, восстановили величие и возвращаемся к прежней жизни».

Почему бы после такой победы ему не попробовать еще? Через год? Через три? Через пять. Или это скрытое желание Трампа что-то там захватить и аннексировать прокладывает дорогу к мечтам – хоть это и выглядит слишком сложным для президента США.

И, конечно, это вопрос безопасности для Украины. Стагнирующая слабая Россия – это одна из лучших гарантий безопасности. Конечно, вдобавок к ВСУ и пониманию, которое теперь должно быть всегда у любого украинского политика, что для того, чтобы войны не было больше, к ней нужно быть всегда готовым. Но Россия без санкций сможет восстановиться гораздо быстрее. И снова подумать, что почему бы и нет…

Поэтому критически важен и для Украины, и для ЕС именно вопрос сохранения санкций против России. Которые должны быть привязаны не к остановке огня, а к наличию российских солдат на законной территории Украины.

Сергей Фурса, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com