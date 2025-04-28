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Детские лагеря в Беларуси подорожали

  • 28.04.2025, 22:59
Детские лагеря в Беларуси подорожали

Сколько стоят и кто сможет сэкономить.

Путевки в детские лагеря в 2025 году стали дороже, чем в прошлом, рассказала БелТА замначальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова.

На примере Могилевщины она объяснила, что в прошлом сезоне отдых ребенка обходился в Br570 за смену, теперь же цена составит Br675.

Понятно, что далеко не все родители платят полную стоимость. Однако льготы и скидки даются на ограниченное число поездок в лагерь. Принцип объяснил замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Цай.

Он напомнил, что путевками с удешевлением из местных бюджетов, от профсоюзов и нанимателей ребенок может воспользоваться три раза за лето – если выберет разные типы отдыха.

«В загородный стационарный лагерь на 15 и более дней, в передвижной и непередвижной палаточный лагерь один раз на 9–12 дней в зависимости от типа этого лагеря и в дневной лагерь пришкольный на 15 дней», – перечислил он.

Некоторые ребята смогут съездить в круглосуточный лагерь дважды. Это касается юных спортсменов, детей-инвалидов, ребят из многодетных и неполных семей.

Кроме того, с 2025 года такое право есть и у детей, которые признаны находящимися в социально опасном положении, а также у несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

Напомним, некоторым категориям ребят – например, сиротам или инвалидам – путевку предоставляют бесплатно. Но этим правом можно воспользоваться лишь раз в год. Вторую путевку придется оплатить хотя бы частично.

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