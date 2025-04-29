В Вашингтоне построят один из самых дорогих стадионов в мире 29.04.2025, 1:09

На объект потратят почти $4 млрд.

Американский футбольный клуб Washington Commanders построит новый стадион на месте стадиона имени Роберта Кеннеди (RFK) в округе Колумбия, где команда выступала в середине 1990-х годов. Об этом сообщает AP.

Общая стоимость проекта оценивается почти в $4 млрд.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер заявила в понедельник, что округ Колумбия и «Командоры» достигли соглашения о строительстве новой базы для футбольной команды. Стадион откроется в 2030 году, а закладка фундамента ожидается в 2026 году.

Взнос команды составит $2,7 млрд, город инвестирует около $1,1 млрд в течение следующих восьми лет в стадион, жилье, зеленые зоны и спортивный комплекс на 170 акрах земли, граничащей с рекой Анакостия. Сам стадион займет всего 16 акров.

В понедельник на аккаунте X команды было опубликовано видео, в котором бывший квотербек Вашингтона Джо Тайсманн сказал: «Вернем «Командоров» домой. Новый стадион станет якорем для площадки RFK, открывая новые возможности будущих поколений».

Новый стадион Washington Commanders станет вторым самым дорогим в мире после SoFi Stadium в американском городе Инглвуде, основными арендаторами которого являются команды НФЛ Los Angeles Rams и Los Angeles Chargers. Этот стадион был открыт в 2020 году. Стоимость строительства составила $5,5 млрд.

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