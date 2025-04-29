В Суджу газовой трубой: военные РФ получили поражения легких
- 29.04.2025, 2:31
Информацию подтвердил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Большинство бойцов спецназа «Ахмат» из группы Аида, которые проползли газовой трубой до города Суджа Курской области, чтобы вытеснить оттуда Вооруженные силы Украины, теперь находятся в госпиталях из-за проблем с легкими. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передают росСМИ.
«Большинство до сих пор находятся на лечении, потому что время, проведённое непосредственно в этой трубе, действительно сильно повлияло на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены», - рассказал он агентству, отметив, что некоторые военнослужащие пошли на поправку.