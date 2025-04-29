закрыть
29 апреля 2025, вторник, 3:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия получила все заказанные в США истребители F-35

  • 29.04.2025, 4:43
Норвегия получила все заказанные в США истребители F-35

Осло получил 52 истребителя.

Норвегия первой получила все 52 истребителя F-35, заказанные у Соединенных Штатов. Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, сообщает норвежское Минобороны.

«Норвегия является первой страной, которая получила все запланированные самолеты F-35. Эта закупка является успешной историей», - отметил Сандвик.

По его словам, самолеты были поставлены вовремя, и они лучше, чем ожидалось.

«Это результат огромной работы, которая велась на протяжении многих лет в большей части оборонного сектора. F-35 - это потенциал, который улучшает все вооруженные силы», - отметил глава норвежского Минобороны.

Также Вооруженные силы Норвегии получили первую ракету для новых истребителей - Joint Strike Missile (JSM), разработанную компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) по заказу Министерства обороны.

Отмечается, что JSM - это «единственный ракетный комплекс в своем классе, который может размещаться внутри оружейного отсека F-35, что позволяет сохранить оперативный радиус действия самолета и низкую заметность».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов