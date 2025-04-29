Норвегия получила все заказанные в США истребители F-35
- 29.04.2025, 4:43
Осло получил 52 истребителя.
Норвегия первой получила все 52 истребителя F-35, заказанные у Соединенных Штатов. Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, сообщает норвежское Минобороны.
«Норвегия является первой страной, которая получила все запланированные самолеты F-35. Эта закупка является успешной историей», - отметил Сандвик.
По его словам, самолеты были поставлены вовремя, и они лучше, чем ожидалось.
«Это результат огромной работы, которая велась на протяжении многих лет в большей части оборонного сектора. F-35 - это потенциал, который улучшает все вооруженные силы», - отметил глава норвежского Минобороны.
Также Вооруженные силы Норвегии получили первую ракету для новых истребителей - Joint Strike Missile (JSM), разработанную компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) по заказу Министерства обороны.
Отмечается, что JSM - это «единственный ракетный комплекс в своем классе, который может размещаться внутри оружейного отсека F-35, что позволяет сохранить оперативный радиус действия самолета и низкую заметность».