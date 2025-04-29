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Зеленский: Мы ценим людей, а не парады

  • 29.04.2025, 5:59
Зеленский: Мы ценим людей, а не парады

Президент Украины отреагировал на заявление Путина о «временном перемирии».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о «перемирии» с 8 по 10 мая. Зеленский заявил, что огонь должен быть прекращен как минимум на 30 дней.

«Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в понедельник, 28 апреля.

Украинский президент также отметил, что огонь должен быть прекращен немедленно и полностью.

«Огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — заявил Зеленский.

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