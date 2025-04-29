В ISW объяснили, зачем Путину «перемирие» на День Победы 29.04.2025, 8:07

Разоблачены хитрые намерения Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает «перемирие» на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, прекращение огня после энергетических ударов и «Пасхальное перемирие» показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надежные механизмы мониторинга.

В этом контексте в ISW отметили, что предложенное российским диктатором Владимиром Путиным прекращение огня на День Победы, не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга. Поэтому российские источники, скорее всего, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы снова наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины.

«Российские официальные лица, похоже, не заинтересованы в создании действенных механизмов мониторинга или общей общественной основы для таких перемирий, вероятно потому, что России выгодно использовать расплывчатые и нечеткие условия перемирия против Украины в свою пользу», - говорится в отчете.

Хитрые намерения Путина

В Институте изучения войны убеждены, что Путин использует одностороннее прекращение огня для достижения информационного и военного преимущества в Украине, в то время, как президент США Дональд Трамп пытается использовать общее прекращение огня, как шаг к достижению долговременного и устойчивого мирного соглашения в Украине.

«Путин, похоже, конъюнктурно объявляет о прекращении огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину согласиться на перемирие или рискнуть выглядеть неуступчивой перед Западом», - считают в ISW.

Кроме того, по мнению аналитиков, одностороннее объявление перемирия также позволяет главе Кремля отвлечь внимание от своего отказа от американо-украинского предложения о 30-дневном всеобщем прекращении огня в марте 2025 года.

Путин также пытается поддерживать иллюзию заинтересованности в мирных переговорах, сохраняя при этом полный контроль над условиями и сроками любых соглашений о прекращении огня.

В ISW отмечают, что российские войска воспользовались «Пасхальным перемирием» для обстрелов и разведки передовых украинских позиций и повреждения техники вдоль линии фронта в рамках подготовки к будущим российским наступательным действиям. В ведомстве не исключают, что российские войска, вероятно, используют перемирие на День Победы для похожих подготовительных мероприятий.

«Путин, вероятно, рассматривает перемирие на День Победы как возможность для российских войск отдохнуть перед будущими боевыми действиями на фронте, а также как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких существенных ударов большой дальности по России во время празднования Дня Победы. Поэтому Путин, вероятно, не рассматривает перемирие на День Победы, как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине», - отмечаются в Институте изучения войны.

Кроме того, в ISW убеждены, что постоянные усилия Путина, направленные на сокрытие своих предыдущих отклонений американских и украинских предложений о прекращении огня, противоречат заявленному Трампом подходу - сначала установить режим прекращения огня, а затем вести переговоры о более широком мирном соглашении, а также цели президента США - достичь длительного мира в Украине.

Майское «перемирие» Путина

В понедельник, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин во второй раз объявил временное «перемирие» в войне с Украиной. На этот раз прекращение огня должно действовать с 8 по 10 мая, чтобы в Москве отпраздновали 80-летие «Дня победы».

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