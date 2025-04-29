Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски
- 29.04.2025, 8:11
- 2,210
Подписан указ.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий водителей грузовиков свободно говорить по-английски.
Об этом сообщает CNN.
В документе эта мера охарактеризована как «неподлежащее обсуждению требование безопасности для профессиональных водителей».
«Моя администрация будет обеспечивать соблюдение закона для защиты безопасности американских дальнобойщиков, водителей, пассажиров и других лиц, в том числе путем соблюдения правил обеспечения безопасности, которые гарантируют, что любой человек за рулем коммерческого транспортного средства имеет надлежащую квалификацию и владеет нашим национальным языком - английским», - сказано в указе.
Что предшествовало
Напомним, в прошлом месяце Трамп подписал отдельный указ, которым объявил английский язык официальным языком США.
Это был первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Также приказ отменил мандат, подписанный президентом Биллом Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь тем, кто не говорит по-английски. При этом агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.
CNN добавляет, что приказы поступили на фоне агрессивной борьбы Трампа с нелегальной иммиграцией и шагов по реформированию иммиграционный системы США.