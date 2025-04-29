закрыть
29 апреля 2025, вторник, 8:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски

  • 29.04.2025, 8:11
  • 2,210
Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски

Подписан указ.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий водителей грузовиков свободно говорить по-английски.

Об этом сообщает CNN.

В документе эта мера охарактеризована как «неподлежащее обсуждению требование безопасности для профессиональных водителей».

«Моя администрация будет обеспечивать соблюдение закона для защиты безопасности американских дальнобойщиков, водителей, пассажиров и других лиц, в том числе путем соблюдения правил обеспечения безопасности, которые гарантируют, что любой человек за рулем коммерческого транспортного средства имеет надлежащую квалификацию и владеет нашим национальным языком - английским», - сказано в указе.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце Трамп подписал отдельный указ, которым объявил английский язык официальным языком США.

Это был первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Также приказ отменил мандат, подписанный президентом Биллом Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь тем, кто не говорит по-английски. При этом агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.

CNN добавляет, что приказы поступили на фоне агрессивной борьбы Трампа с нелегальной иммиграцией и шагов по реформированию иммиграционный системы США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов