Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски 29.04.2025, 8:11

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Подписан указ.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий водителей грузовиков свободно говорить по-английски.

Об этом сообщает CNN.

В документе эта мера охарактеризована как «неподлежащее обсуждению требование безопасности для профессиональных водителей».

«Моя администрация будет обеспечивать соблюдение закона для защиты безопасности американских дальнобойщиков, водителей, пассажиров и других лиц, в том числе путем соблюдения правил обеспечения безопасности, которые гарантируют, что любой человек за рулем коммерческого транспортного средства имеет надлежащую квалификацию и владеет нашим национальным языком - английским», - сказано в указе.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце Трамп подписал отдельный указ, которым объявил английский язык официальным языком США.

Это был первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Также приказ отменил мандат, подписанный президентом Биллом Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь тем, кто не говорит по-английски. При этом агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.

CNN добавляет, что приказы поступили на фоне агрессивной борьбы Трампа с нелегальной иммиграцией и шагов по реформированию иммиграционный системы США.

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