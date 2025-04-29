На выборах в Канаде закрылись первые участки: известны предварительные результаты 29.04.2025, 8:21

Главными соперниками которых являются Либеральная и Консервативная партии.

В Канаде закрылись первые избирательные участки на досрочных парламентских выборах, главными соперниками которых являются Либеральная и Консервативная партии.

Об этом сообщает Reuters .

Агентство отмечает, что голосование завершилось в четырех провинциях Атлантической Канады - региона, расположенного на Атлантическом побережье. Тем временем избиратели еще голосуют в Онтарио, Квебеке, четырех западных провинциях и трех территориях.

Согласно предварительным результатам, Либеральная партия получила лидерство в 21 из 32 округов, а Консервативная партия - в 11 округах. До выборов либералы имели в этом регионе 23 мандата.

Согласно последним данным, либералы премьер-министра Канады Марка Карни сохранили власть на выборах в понедельник. Однако телеканал CTV News прогнозирует, что они не смогут сформировать правительство большинства, которое он хотел, чтобы помочь ему вести переговоры о тарифах с президентом США Дональдом Трампом.

Либералам нужно было выиграть 172 из 343 избирательных округов Палаты общин, известных как «места», чтобы получить большинство, которое позволило бы им управлять страной без поддержки меньшей по численности партии.

Либералы были лидерами либо избраны в 156 округах, за ними следовали консерваторы в 145.

Самая западная провинция Британской Колумбии, где избирательные участки закрылись последними, может решить, смогут ли либералы сформировать правительство большинства.

Битва либералов и консерваторов и эффект Трампа

Угрозы Трампа вызвали волну патриотизма среди канадцев, что усилило поддержку либерального премьер-министра Марка Карни - политического новичка, который ранее возглавлял центральные банки двух стран «Группы семи».

Проведенные незадолго до выборов опросы демонстрировали сокращение разрыва между главными партиями, при этом либералы опережали консерваторов на несколько процентов.

В канадской избирательной системе победа в общем голосовании обычно позволяет сформировать правительство, поскольку консервативная поддержка сосредоточена преимущественно в сельских районах с меньшим количеством мест в парламенте.

На прошлой неделе Трамп заявил, что может ввести 25% пошлины на автомобили канадского производства, а также намекнул на возможность применения «экономической силы» для включения Канады в состав США в качестве 51-го штата.

Карни в своей предвыборной кампании подчеркивал экономический опыт, необходимый для эффективного диалога с США, тогда как лидер консерваторов Пьер Пуальевр сосредотачивался на вопросах стоимости жизни, преступности и жилищного кризиса.

В день выборов Трамп в соцсетях снова призвал канадцев поддержать объединение с США.

«Удачи Великому народу Канады. Выберите человека, который имеет силу и мудрость уменьшить ваши налоги вдвое, бесплатно увеличить вашу военную мощь до самого высокого уровня в мире, и приумножить вчетверо ваши бизнесы без пошлин и налогов, если Канада станет нашим 51-м штатом», - написал он.

На это заявление отреагировал Пуальевр, заявив: «Президент Трамп, не вмешивайтесь в наши выборы. Будущее Канады определяют только ее граждане на избирательных участках».

Марк Карни в ответ призвал: «Локти вверх, Канада. #Никогда51», используя хоккейное выражение, которое стало символом национальной непоколебимости.

Карни также пытался дистанцироваться от своего предшественника Джастина Трюдо, который в январе объявил об отставке на фоне рекордно низкой поддержки. На тот момент консерваторы опережали либералов примерно на 20 процентных пунктов.

Мнение электората и экспертов

В предвыборной кампании Пуальевр смог привлечь больше молодых избирателей, чем обычно для консерваторов, делая акцент на экономических вопросах и безопасности.

«Вероятно, я поддержу Карни, ведь сейчас нам нужна стабильность. Он прекрасно понимает экономику, имея опыт работы в банковских системах Великобритании и Канады», - сказал 37-летний ипотечный брокер из Ванкувера Энди Гилл.

В то же время, 66-летний владелец ранчо Боб Лоу из-под Калгари сообщил, что уже проголосовал за консерваторов, назвав главной заботой слабый экономический рост Канады.

Лоу отметил, что консерваторы постоянно акцентировали внимание на экономике, тогда как либералы, по его словам, пытались использовать страхи касательно США для получения электорального преимущества.

«Пуальевр сосредоточился на сильной экономике и стабильной Канаде, тогда как кампания Карни базируется на нагнетании страха», - заявил Лоу.

Профессор Келли Сондерс прогнозирует, что либералы получат большинство мест в парламенте, и добавила, что для победы консерваторов необходимо «почти невозможное стечение обстоятельств». По ее словам, напряженность в отношениях с США способствовала перетоку голосов от Новой демократической партии и Блока Квебека к либералам.

Для формирования большинства в Палате общин партия должна получить не менее 172 мандатов.

Досрочные парламентские выборы в Канаде

23 марта 2025 года, после запроса премьер-министра Марка Карни, генерал-губернатор Мэри Саймон распустила парламент и назначила выборы на 28 апреля.

В понедельник канадцы выбирали депутатов в Палату общин (нижнюю палату парламента). Премьер-министром станет лидер партии, который наберет больше всего мест и сможет сформировать правительство самостоятельно или в коалиции.

На днях Карни заявил о намерении отсрочить переговоры Канады с США по таможенным тарифам, поскольку сначала следует избрать парламент, а затем провести ряд важных реформ, которые сделают страну сильнее в переговорах с Вашингтоном.

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