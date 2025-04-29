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В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа

  • 29.04.2025, 8:35
В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа

Подано семь статей, обвиняющих президента в серьезных нарушениях.

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

«Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию», - сообщил Танедар в соцсети Х.

Конгрессмен уточнил, что подал семь статей об импичменте Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях. В частности, Танедар обвинял Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE)

, без разрешения Конгресса.

Еще одной причиной для импичмена Танедар считает агрессивную тарифную политику Трампа. Беспрецедентные пошлины негативно повлияла на международную экономику. Также конгрессмен заявил о давлении Трампа на журналистов, нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, взяточничестве и вмешательстве в работу судебной системы, а также незаконном сборе личной информации граждан.

«Статья седьмая - тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок - это проступок, подпадающий под импичмент», - заявил Танедар.

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