Трамп рассказал о своем отношении к Зеленскому и Путину 4 29.04.2025, 8:48

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Президент США допустил ситуацию, когда он безоговорочно встанет на сторону Украины.

Президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому и ответил, может ли случиться такое, что он безоговорочно встанет на сторону Украины.

Журналисты The Atlantic написали, что «Трамп сказал, что Владимир Путин «будет в порядке» на мирных переговорах по Украине». Он также подчеркнул, что «Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной».

В ответ на вопрос, рассматривает ли он ситуацию, когда США могли бы значительно увеличить военную поддержку Украины, чтобы сохранить ее территориальную целостность, Трамп ответил уклончиво, отметив, что это «не обязательно должно быть оружие».

«Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия», - сказал он.

Он также допустил, что Путин вполне может довести ситуацию до того, что Трамп безоговорочно встанет на сторону Украины, но при этом есть один нюанс.

«На стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского», - подчеркнул он, добавив, что у него были трудности с Зеленским (имея в виду ссору в Овальном кабинете).

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