Россия атаковала Киев дронами: раздалась серия взрывов

Россия атаковала Киев дронами: раздалась серия взрывов3
- 29.04.2025, 8:50
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Сгорело здание базы отдыха и не только.
В ночь на 29 апреля Российская Федерация атаковала Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пожары и по меньшей мере один человек пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.
«В Деснянском районе зафиксировано падение обломков. На место направляются спасатели», - говорится в сообщении 01:35.
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«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и машины. Экстренные службы направляются на место», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Кличко сообщил, что по сообщению медиков, в Деснянском районе есть пострадавшие. Женщине оказывают помощь на месте.
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«В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте», - сообщил мэр Киева.