Россия атаковала Киев дронами: раздалась серия взрывов 3 29.04.2025, 8:50

3,380

иллюстративное фото

Сгорело здание базы отдыха и не только.

В ночь на 29 апреля Российская Федерация атаковала Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пожары и по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

«В Деснянском районе зафиксировано падение обломков. На место направляются спасатели», - говорится в сообщении 01:35.

Обновлено

«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и машины. Экстренные службы направляются на место», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено

Кличко сообщил, что по сообщению медиков, в Деснянском районе есть пострадавшие. Женщине оказывают помощь на месте.

Обновлено

«В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте», - сообщил мэр Киева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com