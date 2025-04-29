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Россия атаковала Киев дронами: раздалась серия взрывов

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  • 29.04.2025, 8:50
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Россия атаковала Киев дронами: раздалась серия взрывов
иллюстративное фото

Сгорело здание базы отдыха и не только.

В ночь на 29 апреля Российская Федерация атаковала Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пожары и по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

«В Деснянском районе зафиксировано падение обломков. На место направляются спасатели», - говорится в сообщении 01:35.

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«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и машины. Экстренные службы направляются на место», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко сообщил, что по сообщению медиков, в Деснянском районе есть пострадавшие. Женщине оказывают помощь на месте.

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«В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте», - сообщил мэр Киева.

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