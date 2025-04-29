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СБУ доложила Зеленскому о ликвидации «лиц из высшего командного состава» вооруженных сил России

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  • 29.04.2025, 9:13
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СБУ доложила Зеленскому о ликвидации «лиц из высшего командного состава» вооруженных сил России

Справедливость неизбежно приходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном телеграм-канале сообщил, что принял доклады руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности. Те сообщили о ликвидации лиц из высшего командного состава вооруженных сил России. О ком конкретно шла речь, он не уточнил.

— Справедливость неизбежно приходит. Руководитель Службы безопасности доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Благодарю за работу, — заявил Зеленский. — Также продолжаем работать над следующими санкционными шагами Украины. Сегодня мне представили материалы, обосновывающие необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления в Совет национальной безопасности и обороны.

Напомним, 25 апреля в подмосковном городе Балашиха взорвался автомобиль. Погиб генерал-лейтенант Минобороны — замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

В 2015 году, как отметил журналист Олег Кашин, Москалик участвовал в переговорах в так называемом Нормандском формате с участием России и Украины. Неизвестно, принимал ли он участие в войне в Украине.

Главное оперативное управление Генштаба ВС РФ — главное звено в планировании операций в Украине.

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