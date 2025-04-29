В ООН ответили на заявление Кремля о трехдневном «перемирии»2
- 29.04.2025, 9:16
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Позиция остается неизменной.
Вчера глава Кремля Владимир Путин анонсировал трехдневное «перемирие» в мае. В ООН подчеркнули, что хотят видеть окончания войны в Украине.
Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжарик, сообщает «Укринформ».
Он отметил, что конец войны должен быть на основа международного права и устава ООН.
«Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях», - сказал Дюжаррик.
Представитель ООН добавил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также он отметил, что Организация Объединенных Наций ценит все усилия по завершению войны, которые соответствуют его давно и неоднократно озвученной позиции.
Отвечая на вопрос о привлечении северокорейских военных к войне России против Украины, что ранее подтвердили как Москва, так и Пхеньян, Дюжаррик заявил коротко:
«Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление», - сказал он.
Очередное «перемирие» Путина
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин «из гуманитарных соображений» объявил о временном перемирии в войне против Украины в дни 80-летия «Дня победы».