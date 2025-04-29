«В ближайшие 8–10 дней»: Макрон заинтриговал заявлением в адрес России

«В ближайшие 8–10 дней»: Макрон заинтриговал заявлением в адрес России1
- 29.04.2025, 9:38
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Предстоящие недели должны стать решающими.
В течение следующих 8–10 дней международное сообщество должно еще сильнее надавить на РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Накануне Макрон отметил, что союзники Украины должны действовать едино в вопросе прекращения войны, но при этом «часть уравнения все же зависит от Москвы».
По данным ресурса Paris Match, в ближайшие 8–10 дней Запад намерен усилить давление на Россию. Главная цель – остановить войну в Украине. Именно предстоящие недели, по мнению Макрона, должны стать решающими.
По словам президента Франции, ему удалось убедить Вашингтон усилить давление на Москву, вплоть до ужесточения санкций. Макрон подчеркнул: сейчас «мы ближе к прекращению огня, чем когда-либо».
Также он отметил, что встреча Трампа с Зеленским в Риме помогла усилить давление на Москву. Еще 6 апреля Макрон призвал Путина остановить войну в Украине, а 26 апреля заявил, что ближайшие дни должны продемонстрировать готовность российского лидера сесть за стол переговоров.