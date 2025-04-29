На трассе в Варшаве автобус с белорусами и украинцами перевернулся на бок и влетел в столб

На трассе в Варшаве автобус с белорусами и украинцами перевернулся на бок и влетел в столб1
- 29.04.2025, 9:59
- 2,184
Есть пострадавшие.
Около трех часов ночи на трассе S2 в Варшаве произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего 26 человек, пишет Miejski Reporter.
По предварительным данным, водитель автобуса на повороте потерял контроль, врезался в дорожное ограждение, после чего транспортное средство перевернулось на бок и врезалось в столб. Издание сообщает, что в автобусе находились граждане Беларуси, Украины и Испании.
Во время спасательной операции произошел второй инцидент: в пожарную машину, которая обеспечивала безопасность на месте аварии, врезалась фура. Водитель грузовика оказался зажат в кабине и был освобожден с помощью гидравлического оборудования.
В результате двух аварий пострадали 17 человек, в том числе водитель грузовика и спасатель. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают 23 пожарных расчета, включая специализированные группы медицинского и технического спасения, а также несколько бригад скорой помощи. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.