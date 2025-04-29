Американский истребитель F-18 затонул в Красном море после атаки хуситов 29.04.2025, 10:14

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Инцидент произошел, когда авианосец «Трумэн» резко повернул.

Истребитель F-18 ВМС США затонул в Красное море после того, как хуситы атаковали авианосец USS Harry S. Truman. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.

Об этом сообщает CNN.

ВМС США сообщили, что истребитель F/A-18 Super Hornet потерял свою силу в море после того, как упал за борт авианосца USS Harry S. Truman во время буксировки.

Инцидент произошел, когда «Трумэн» резко повернул, чтобы избежать ракетного нападения хуситов, атаковавших авианосец в Красном море.

По словам американского чиновника, самолет был активно буксирован в ангаре, когда экипаж потерял контроль.

В результате, истребитель и тягач упали за борт. ВМС отметили, что персонал на борту учтен, и один моряк получил легкое ранение. Сразу после инцидента моряки приняли меры безопасности и отступили от самолета.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили об атаке беспилотниками и ракетами на авианосец. Однако точные подробности маневра, который совершил «Трумэн», чтобы избежать огня, не были обнародованы.

Очевидцы сообщают, что авианосцы класса «Нимиц», к которому принадлежит «Трумэн», могут совершать резкие повороты даже при высокой скорости.

Второй американский чиновник подтвердил, что самолет затонул, и добавил, что стоимость одного истребителя F/A-18 превышает 60 миллионов долларов. Проводится расследование инцидента.

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