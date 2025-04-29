Мобильные операторы вводят важные изменения для белорусов 1 29.04.2025, 10:19

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Стоит изучить их, если для вас важно сохранить свой номер телефона.

У мобильных операторов — очередные новшества для клиентов. Некоторые из них касаются номеров для новых абонентов, пишет «Зеркало».

Компания МТС запустила новую услугу — возможность выбора номера с чистой историей. «Теперь при подключении мобильной связи абонент сможет получить комбинацию цифр, которая никогда ранее не использовалась в сети МТС, — уточняет мобильный оператор. — «Белые» номера гарантируют, что они не были зарегистрированы в банках, всевозможных сервисах, не указывались при оформлении программ лояльности и не использовались в социальных сетях или мессенджерах. Это значит, что они не связаны с чужими аккаунтами и подписками, а также не могли ранее «утечь» в руки мошенников».

Плата за услугу взимается разово, ее стоимость — 25 рублей.

Компания life:) объявила, что улучшила порядок выдачи номеров для новых абонентов. «В апреле мы обновили систему выдачи номеров. Теперь при подключении все новые абоненты бесплатно получают номера, которыми дольше всего не пользовались. Сейчас это те, которые были в архиве около 10 лет», — сообщил мобильный оператор. Как уточнили в компании, это сделали для того, чтобы снизить количество ошибочных звонков для абонентов, получить защиту от спама, а также предотвратить случайный доступ к чужим аккаунтам — мессенджеры, соцсети и банки.

Мобильный оператор А1 запустил специальные условия обслуживания по тарифному плану «Победа», который для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Так, с 1 по 31 мая этого года для новых и действующих абонентов введут возможно бесплатно звонить по территории Беларуси.

Также компания А1 с 4 мая внесет изменения в договор об оказании услуг электросвязи. Как и сейчас, после шести дней с момента полной блокировки и по 75 день включительно с баланса лицевого счета клиента будет списываться оплата расходов за сохранение каждого абонентского номера. Но компания пропишет, что их размер будет определять «с учетом затрат, включающих в период сохранения номера обеспечение возможности совершения звонков на номера контакт-центра и службы технической поддержки, а также соединение с экстренными службами с использованием номера, выделенного при заключении договора».

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