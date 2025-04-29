ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов в Луганской области 29.04.2025, 10:24

Украинским военные также уничтожили технику противника.

В районе населенного пункта Сватово, что находится на границе Харьковской и Луганской областей, украинские бойцы 412 полка Nemesis уничтожили переправу армии России.

Как говорится в сообщении полка, эту переправу враг построил на реке Жеребец. Однако простояла она недолго - прицельным ударом ВСУ подожгли ее, а также БМП, тяжелые грузовики и другую технику противника.

Военные объяснили, чем было важно уничтожение переправы. По их данным, эту территорию россияне активно использовали как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление.

В частности оккупанты пытались форсировать реку Оскол, однако благодаря украинским военным их логистика снова пошла трещинами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com