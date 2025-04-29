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ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов в Луганской области

  • 29.04.2025, 10:24
ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов в Луганской области

Украинским военные также уничтожили технику противника.

В районе населенного пункта Сватово, что находится на границе Харьковской и Луганской областей, украинские бойцы 412 полка Nemesis уничтожили переправу армии России.

Как говорится в сообщении полка, эту переправу враг построил на реке Жеребец. Однако простояла она недолго - прицельным ударом ВСУ подожгли ее, а также БМП, тяжелые грузовики и другую технику противника.

Военные объяснили, чем было важно уничтожение переправы. По их данным, эту территорию россияне активно использовали как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление.

В частности оккупанты пытались форсировать реку Оскол, однако благодаря украинским военным их логистика снова пошла трещинами.

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