Выборы в Канаде: либерал Карни выступил с речью победителя 29.04.2025, 10:36

премьер-министр Канады Марк Карени

Главный соперник признал поражение.

В Канаде в этот понедельник состоялись досрочные парламентские выборы. Победу одерживает Либеральная партия, возглавляемая Марком Карни.

РБК-Украина рассказывает, что известно о выборах в Канаде.

Кто был соперниками

На этот раз на выборах главными соперниками были Либеральная партия, которую возглавляет премьер-министр Канады Марк Карни, и Консервативная партия, которую возглавляет Пьер Пуалевр.

60-летний Марк Карни, бывший руководитель центральных банков Канады и Великобритании, выступает как антитрампист. В своей предвыборной кампании он акцентирует внимание на важности отношений с Соединенными Штатами.

45-летний лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр сосредоточился на экономических вызовах, с которыми сталкивается Канада, и критиковал либералов за их, по его мнению, неудачную экономическую политику. Некоторые его лозунги перекликаются с лозунгами Дональда Трампа, и эта стратегия оказалась успешной в течение нескольких лет.

Каковы результаты экзитполов

На парламентских выборах в Канаде лидирует правящая Либеральная партия во главе с действующим премьер-министром Марком Карни.

Так, Либеральная партия набрала 43,2% голосов. Второе место заняла Консервативная партия - ее поддержали 41,6% канадцев.

Ожидается, что либералы получат 164 места из 343 в Палате общин, а их главные соперники из Консервативной партии - 148. Для правительства большинства им нужно иметь 172 места.

Интересно и то, что либералы - последняя партия, которая выигрывала выборы четыре раза подряд в Канаде, это им удавалось с 2004 года.

Реакции на результаты

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с первым заявлением после победы его партии на парламентских выборах.

«Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальна, помогала обеспечить процветание нашей страны на протяжении десятилетий, закончилась», - заявил Карни

По его словам, ближайшие месяцы будут сложными и «потребуют жертв».

Лидер консерваторов Пьер Пуалевр заявил, что «тяжелые уроки» были усвоены.

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