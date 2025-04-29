Сладкая улыбка сползает с лица Путина
- Телеграм-канал «ВремениНаРаскачкуНет»
- 29.04.2025, 10:37
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Только перышки от него взлетят к майским небесам.
Автор трагедии 24 февраля, Путин, со своим отказом от немедленного прекращения огня, подбрасывающий вместо этого перемирия на пару дней (пасхальное, на 9-е мая) напоминает персонажа триллера, сыгранного Кевином Костнером.
По праздникам, на виду, добропорядочный человек, на самом деле, в повседневной жизни – серийный убийца.
Праздник опять, вероятно, будет превращен в демонстрацию милитаризма, притягивание к оправданию собственной чудовищной деятельности ушедшего из жизни военного поколения. Оно, между прочим, не давало согласия носить его портреты, как бы «освящать» побоище, устроенное Путиным, Лавровым, Шойгу и другими. Дескать, «ветераны с нами». Наши родственники, во всяком случае, такого согласия точно не давали.
Закончится праздник. Сладкая улыбка опять сползет с лица Путина, уступив место обычному кисло-злобному выражению. Челюсти вновь сожмутся, хрустнув гуманизмом, только перышки от него взлетят к майским небесам.
Телеграм-канал «ВремениНаРаскачкуНет»