В Испании и Португалии почти возобновили поставки электроэнергии 3 29.04.2025, 10:47

Но причину отключения электроэнергии до сих пор не назвали.

Власти Испании и Португалии приложили немало усилий, чтобы восстановить работу транспортных сетей и инфраструктуры после того, как массовое отключение электроэнергии привело к остановке работы обеих стран. Об этом пишет Financial Times.

Оператор испанской сети Red Eléctrica заявил, что к 6 утра по местному времени во вторник более 99% спроса на энергию было восстановлено после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.

Отмечается, что почти через 24 часа после начала отключения власти еще не назвали причину отключения электроэнергии. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в телевизионном обращении поздно в понедельник, что «все возможные причины анализируются».

Как пишет FT, национальный железнодорожный оператор Испании Renfe заявил во вторник, что некоторые услуги будут работать в обычном режиме, в частности поезда между Мадридом и Барселоной. Некоторые пригородные рейсы вокруг Мадрида также возобновились, но движение метро в испанской столице остается приостановленным. Aena, крупнейший оператор аэропортов Испании, предупредил о продолжении перебоев в полетах.

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