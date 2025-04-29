«Когда я только приехала в Беларусь, меня удивил контраст в образе жизни» 29.04.2025, 10:54

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История китайской бизнесвумен, которая 25 лет живет в Беларуси.

Как белорусы и наша страна выглядят в глазах китаянки? Журналисты «Точки» спросили об этом у Ван Сяомэн, которая родилась в Китае, но живет в Беларуси последние 25 лет и ведет здесь бизнес.

Когда-то девушка приехала сюда учиться, а после вышла замуж за белоруса и осталась в стране.

Сейчас Сяомэн является учредителем и директором компании EMY International, председателем Ассоциации организаций китайских соотечественников «Хуацяо» в Беларуси.

Журналисты узнали, какими Ван видит Беларусь и ее жителей. Поговорили о нюансах белорусского и китайского ведения бизнеса.

Обсудили и стереотипы о Китае у белорусов, а еще то, какие полезные черты две культуры могли бы перенять друг у друга.

Первые впечатления от Беларуси и семейные ценности

Ван Сяомэн (Ван – это фамилия, а Сяомэн – имя) замужем за белорусом более 10 лет. Девушка охотно рассказывает о различиях в менталитете между китайцами и белорусами, семейных ценностях и повседневных привычках.

«Когда я только приехала в Беларусь, меня удивил контраст в образе жизни страны: белорусы предпочитают тишину и размеренность. В Китае все более динамично, ценится скорость. В Беларуси люди наслаждаются моментом, в Китае – стараются все успеть. Природа – обилие лесов, чистота и спокойствие – то богатство, которое было неожиданно видеть здесь», – рассказывает Сяомэн.

Главное отличие – в отношении к семейным ценностям. В Китае семья – это большая иерархическая структура, где у старших большой авторитет.

В Беларуси отношения более равноправные, супруги чаще принимают решения вместе. А еще белорусы больше ценят личное пространство, в то время как китайцы живут в более тесном контакте с родственниками.

Какими видятся белорусы в общении?

В поведении белорусов Сяомэн восхищает искренность и открытость. По ее мнению, жители нашей страны не скрывают эмоций, говорят то, что думают. Китайцы менее категоричны в своих ответах, зачастую не дают прямых обещаний в стиле «да/нет», а используют обходные фразы. В бизнес-переговорах у китайцев также не принято выражать излишнюю эмоциональность.

По мнению Сяомэн, «у белорусов очень развито чувство взаимопомощи – если человеку трудно, ему стараются помочь или направить к тем людям или специалистам, которые помогут решить задачу».

Поначалу девушку удивляло, что белорусы могут опаздывать и не считать это большой проблемой. Речь не про долгие опоздания на час или два, а от 15 минут до получаса. В Китае пунктуальность – это признак уважения и внимания, заинтересованности к сотрудничеству и совместной работе. Поэтому на первую встречу все стараются прибыть даже с запасом времени от 15 до 30 минут.

«Мне было непривычно, что здесь люди реже улыбаются незнакомцам. Но если в Азии улыбка часто формальна, то в Беларуси она более искренняя, ее берегут для более близких людей, друзей, давних партнеров, с которыми уже тесно налажены отношения,» – замечает Ван Сяомэн.

И успокаивает: если вам кажется, будто китайцы с вами общаются холодно, это не значит, что что-то идет не так. Следует относиться к этому как к части процесса сближения.

Бизнес, иерархия и долгосрочные отношения

В Китае статус и возраст играют огромную роль: младшие всегда уважают старших, подчиненные не спорят с начальством. В Беларуси отношения более демократичные, даже в бизнесе можно обсуждать идеи на равных.

«Китайские бизнесмены более гибкие, готовы быстро менять стратегию и условия уже в процессе переговоров. При необходимости они могут адаптироваться и оперативно среагировать даже в сложных ситуациях, чтобы по итогу партнерство или сделка состоялись», – считает собеседница.

Белорусы, по ее мнению, более консервативны, но при этом надежны и стабильны – если договорились, то будут стараться выполнить все условия.

В Китае бизнес часто строится на долгосрочных планах и перспективах рынка. Даже если первые годы убыточны, бизнесмены стараются за счет больших объемов, масштабов и диверсификации деятельности со временем прийти к устойчивому прибыльному делу. Там популярен подход «не складывать все яйца в одну корзину».

«В Беларуси предприниматели более осторожны, предпочитают получить уже определенные гарантии на начальном этапе, не хотят рисковать. Им важно начать зарабатывать здесь и сейчас, а не надеяться на перспективы», – замечает Сяомэн.

В Китае связи («гуаньси») решают все – без знакомств бизнес делать сложно и рискованно. Гуаньси – это своего рода порука и ответственность того, кто тебе этот контакт передал. Человек не захочет портить себе репутацию и межличностные отношения, направляя непроверенных людей.

«В Беларуси тоже важны контакты, но здесь больше ценят личный профессионализм и компетентность партнера, а также отзывы и рекомендации тех, кто уже работал с ним ранее», – замечает госпожа Ван.

Фото предоставлено героиней публикации

В китайской культуре деловая дистанция больше, чем в белорусской. Поэтому по-китайски название компании, которую создала Сяомэн, звучит как «Yi mi» (壹米), что в переводе значит «один метр».

Этим самым девушка хотела подчеркнуть, что в бизнесе она делает все, чтобы деловая дистанция между культурами сократилась до одного метра, что в международной деловой культуре принято считать комфортной дистанцией.

Стереотипы о Китае у белорусов

У некоторых белорусов устаревшее восприятие китайцев. Кто-то до сих пор считает, что деловые партнеры из Поднебесной хитрые и стремятся обмануть. А некоторые убеждены, что все китайские товары имеют низкое качество и должны стоить дешево, что китайцы все копируют.

«Но это не так! Китай уже давно стал мощным инновационным хабом, у которого много своих цифровых технологий: 5G и 6G, финтек и платежные системы, электроника и электромобили», – рассказывает Ван Сяомэн.

Китайский бизнесмен всегда будет настроен на долгосрочную работу, а не на одноразовые заказы и сделки. Ведь в его интересах выстроить крепкие деловые отношения с белорусским партнером и «сохранить лицо» – не только свое, но и страны в целом.

Тем более, что конкуренция в Китае очень высокая, и завтра на его месте может оказаться другая компания. Недобросовестное ведение бизнеса и мошенничество – это не особенность конкретной нации, а черты отдельных людей в любой стране мира.

Как начать бизнес с Китаем

В Китае решения принимаются медленнее, поэтому белорусская толерантность тут придется как никогда кстати. Китайскому партнеру нужно время, чтобы понять характер собеседника, намерения, отметить для себя долгосрочные перспективы сотрудничества.

«Изучайте, как устроен рынок Китая, хотя бы базовые особенности деловой культуры. Не скупитесь на экспертов – тех, кто понимает китайцев и их деловую культуру, кто владеет языком и знает, как выстраивать отношения с нами. Это усилит вас в переговорах», – советует бизнесвумен.

Зачастую для китайцев деловое партнерство подобно женитьбе – сначала нужно лучше узнать друг друга, повстречаться, а потом уже вступать в официальный брак.

И ко всему Ван Сяомэн советует закладывать время на поиск надежных партнеров через проверенные каналы или связи, ведь Китай огромен и цепь посредников в нем длиннее, чем в других странах.

Что китайским бизнесменам нужно знать о Беларуси

Если бы соотечественники спросили Ван Сяомэн об особенностях ведения бизнеса с белорусами и в Беларуси, она бы выделила следующие аспекты:

в Беларуси ценят честность и выполнение обещаний

белорусский рынок небольшой, но стабильный

некоторые виды деятельности требуют специальных разрешений (лицензий), а процесс их получения может затянуться

если белорусские партнеры долго согласовывают что-то или просят дополнительные документы, то это потому, что многие процессы регламентированы и компании обязаны действовать строго по закону, с соблюдением норм налогообложения, лицензирования, регистрации и прочего.

«За 25 лет я осознала, что белорусы – очень душевные люди. Они могут казаться закрытыми, но если подружиться, то это на всю жизнь. И в моем окружении за эти годы появились преданные друзья и партнеры, на которых можно положиться в сложных ситуациях», – делится госпожа Ван.

Прямота vs гибкость

Китайцам Сяомэн советовала бы заимствовать белорусскую искренность, ясность и прямоту, умение ценить жизнь, а не только работу, соблюдать личные границы, понимать и принимать особенности других зарубежных рынков, их правила и нормы.

«Белорусам стоило бы перенять у китайцев гибкость и предприимчивость, оперативность в обратной связи и реагировании, умение адаптироваться под сложные ситуации и быстро находить альтернативные решения и пути выхода», – считает Ван Сяомэн.

Именно поэтому у девушки родилась идея делиться своим опытом и создавать возможности для культурных коллабораций через бизнес, технологии, деловые туры в китайские компании для предпринимателей-инноваторов, чтобы показать, что они могут перенять друг у друга, как расширить кругозор и найти надежных партнеров в другой стране.

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