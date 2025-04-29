Вице-президент США заявил об угрозе ядерной войны 10 29.04.2025, 10:56

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Джей Ди Вэнс

В случае затягивания боевых действий в Украине.

Затягивание войны в Украине еще на несколько лет может привести к применению ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну», — сказал он в интервью блоггеру Чарли Кирку, пишет The Moscow Times.

По его словам, мейнстримовые СМИ часто пишут, что в случае продолжения боевых действий «русские падут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны». Однако «это не та реальность, в которой мы живем», отметил вице-президент США.

По словам Вэнса, президент Дональд Трамп поставил перед своей командой задачу всеми силами добиваться прекращения войны и постоянно возвращаться к столу переговоров, чтобы найти решение. Россия предлагает свои условия урегулирования, Украина — свои, «и задача дипломатии — попытаться свести эти две стороны вместе», отметил Вэнс.

«Самый большой прорыв в том, что мы заставили их обоих говорить о том, что им нужно, чтобы прекратить войну», — добавил вице-президент. При этом он отметил, что сейчас настроен более оптимистично в отношении урегулирования, чем две недели назад, а две недели назад был более оптимистичен, чем двумя месяцами ранее.

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