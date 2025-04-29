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Против Полины Шарендо-Панасюк завели два новых уголовных дела

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  • 29.04.2025, 10:58
  • 2,670
Против Полины Шарендо-Панасюк завели два новых уголовных дела
Полинa Шарендо-Панасюк

Допрашивали ее родственников.

Против Полины Шарендо-Панасюк возбудили новые уголовные дела, состоялись допросы ее родственников. Об этом в Faceebok рассказал муж экс-политзаключенной Андрей Шарендо.

По его словам, дела возбудили по статье 422 УК (Уклонение от превентивного надзора) и 361 УК (Призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

«Так совпало, что вчера Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт Полины. И это уже второй раз подряд. Попытки обжаловать это решение не дали результата. Как и в первый раз, аккаунт не продержался и трех дней. Понятно, что лукашисты просто закидывают аккаунт Полины жалобами, и алгоритмы Facebook срабатывают», — написал он.

Напомним, 1 февраля стало известно, что Полина Шарендо-Панасюк вышла на свободу по окончании четвертого срока. За решеткой она провела четыре года и один месяц.

Брестская активистка, мать двоих детей Полина Шарендо-Панасюк была задержана в январе 2021 года и в июне приговорена к двум годам лишения свободы по ст. 364, 368 и 369 УК. Отбывать наказание ее отправили в женскую колонию № 4 в Гомеле.

Женщина вышла бы на волю еще в 2022 году, но в колонии ее стали постоянно отправлять в штрафной изолятор, обвиняя в нарушении режима, а уже в феврале 2022-го возбудили первое уголовное дело по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). В апреле суд Железнодорожного района Гомеля вынес ей приговор — признал виновной и назначил еще год лишения свободы.

Отбыв свой увеличенный срок, Полина 6 августа 2023 года должна была выйти из колонии. Однако в отношении нее опять возбудили уголовное дело по ст. 411 УК. В октябре 2023-го женщину приговорили еще к году колонии.

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