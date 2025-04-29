Зеленский отверг «перемирие» Путина к 9 мая 3 29.04.2025, 11:00

2,666

Президент Украины потребовал немедленного прекращения огня на 30 дней.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это «очередная попытка манипуляций», которая призвана обеспечить России «тишину» на время военного парада, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать», — сказал Зеленский в вечернем обращении к жителям Украины.

Вместо перемирия на несколько дней украинский лидер потребовал «немедленного, полного и безусловного» прекращения огня минимум на 30 дней.

«Чтобы было гарантировано и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что США в рамках мирных переговоров предлагали остановить боевые действия на месяц еще в марте и Киев согласился пойти на это. В свою очередь, в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп также хочет увидеть постоянное прекращение огня, а не временное перемирие. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, из-за продолжающихся боевых действий Трамп все больше разочаровывается как в Путине, так и в Зеленском.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com