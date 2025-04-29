Ликвидированный под Москвой генерал Москалик тесно сотрудничал с Путиным
- 29.04.2025, 11:23
В том числе он занимался мониторингом ситуации на юго-востоке Украины.
Российский генерал Ярослав Москалик, которого подорвали в Подмосковье, руководил группой боевого управления. В частности, она ведет мониторинг в зоне войны РФ против Украины, в Генеральном штабе вооруженных сил РФ.
Об этом говорится в некрологе, опубликованном в газете минобороны страны-агрессора «Красная звезда», пишет nv.ua.
В материале говорится, что в 2015—2021 годах Москалик входил в состав рабочей группы российского Минобороны по вопросам безопасности Минской контактной группы.
В частности, он участвовал в «решении вопросов урегулирования на юго-востоке Украины», в заседаниях в Минске, а также в переговорах в нормандском формате в Берлине и Париже. Также Москалик готовил материалы для российского диктатора Владимира Путина о ситуации на юго-востоке Украины.
Кроме того, Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии, а впоследствии занимался другими вопросами в этом направлении, в частности, «урегулированием».
28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что заслушал доклады руководителей Службы внешней разведки Украины и Службы безопасности Украины. В частности, руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.