Лукашенко покинул Беларусь

Лукашенко покинул Беларусь3
- 29.04.2025, 11:24
- 2,286
Борт диктатора вылетел в РФ.
29 апреля борт Александра Лукашенко вылетел в Россию.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, дикатора отправился в Волгоград, где проходит Международном форуме «союзного государства» «Великое наследие - общее будущее».
Ожидается, что на полях форума состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Диктаторы обсудят «актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку дня».