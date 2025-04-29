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Лукашенко покинул Беларусь

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  • 29.04.2025, 11:24
  • 2,286
Лукашенко покинул Беларусь

Борт диктатора вылетел в РФ.

29 апреля борт Александра Лукашенко вылетел в Россию.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, дикатора отправился в Волгоград, где проходит Международном форуме «союзного государства» «Великое наследие - общее будущее».

Ожидается, что на полях форума состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Диктаторы обсудят «актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку дня».

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