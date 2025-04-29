закрыть
29 апреля 2025, вторник, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия отправила Украине 1500 боевых дронов

  • 29.04.2025, 11:27
Латвия отправила Украине 1500 боевых дронов

Беспилотники поставляются в рамках так называемой «коалиции дронов».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке Украине очередной партии боевых беспилотников.

Об этом он написал в Х, передает «Европейская правда».

По словам министра, беспилотники поставляются в рамках так называемой «коалиции дронов».

«Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках коалиции дронов», – написал Спрудс.

Как известно, коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, была запущена в январе 2024 года для усиления возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов.

24 марта стало известно, что «коалиция дронов» выделила 20 млн евро из общего фонда для закупки разведывательных дронов (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

1 апреля сообщалось, что Латвия направила в Вооруженные силы Украины еще 1500 боевых беспилотников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов