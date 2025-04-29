Просмотры фильма «Конклав» бьют все рекорды 29.04.2025, 11:43

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Смерть понтифика вызвала резкий рост интереса к фильмам о Ватикане.

После смерти Папы Франциска, пишет газета The New York Times (перевод — сайт Charter97.org), зрители массово обратились к фильмам о Ватикане. Стриминг фильма «Конклав», как сообщает аналитическая компания Luminate, увеличился в десятки раз. Это стало одной из форм общественной реакции на уход мирового религиозного лидера: молитвы, ритуалы — и просмотр кино.

По данным Luminate, в понедельник, сразу после известия о смерти понтифика, количество минут просмотра оскароносного фильма 2024 года «Конклав», рассказывающего о процессе избрания нового Папы, подскочило в США до 6,9 миллиона по сравнению с 966 тысячами за тот же день неделей ранее. Во вторник, когда Amazon Prime Video сделал фильм бесплатным для подписчиков, цифры выросли до 18,3 миллиона минут против 574 тысяч на прошлой неделе.

«Мы фиксируем рост просмотров на 3200% неделя к неделе», — говорится в заявлении Luminate.

По мнению аналитиков, на скачок интереса к фильму повлияли сразу два фактора — смерть Папы Франциска и решение Amazon временно сделать фильм бесплатным.

Фильм «Конклав», основанный на одноименном романе Роберта Харриса 2016 года, вышел в октябре 2024 года и получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Он рассказывает о вымышленной, но близкой к реальности процедуре избрания нового понтифика после смерти предыдущего. В главных ролях — Рэйф Файнс, Стэнли Туччи и Джон Литгоу. По мере развития сюжета всплывают тайны, и интриги нарастают.

Эксперты подтверждают, что фильм в целом точно отображает ритуалы конклава. Так, профессор истории из Университета Мэриленда Петр Косицкий отметил, что показанные в фильме обряды — зачитывание голосов, нанизывание бюллетеней на нитку и их сжигание — «в целом соответствуют действительности».

Однако не все с этим согласны. Кардинал Шон О’Мэлли, бывший архиепископ Бостона, который участвовал в конклаве 2013 года, в своем блоге отметил: «Мой личный опыт участия в избрании Папы Франциска сильно отличается от того, что показано в фильме. При всей художественной и развлекательной ценности картина не отражает духовную сущность конклава».

Рост популярности затронул и другой фильм — «Два Папы» от Netflix (2019), посвященный отношениям Папы Франциска и его предшественника Бенедикта XVI. По данным Luminate, просмотры картины выросли на 417%: в воскресенье — 290 тысяч минут, в понедельник — уже 1,5 миллиона.

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