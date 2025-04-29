Рейтинг Трампа за 100 дней рухнул ниже минимума за 80 лет 6 29.04.2025, 11:50

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Лишь 39 процентов американцев поддерживают его действия.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа по итогам 100 дней его нового пребывания на посту главы государства оказался наименьшим за последние 80 лет: 55 процентов американцев высказались о деятельности главы Белого дома негативно и лишь 39 процентов поддержали его действия. Такие результаты опубликованы в воскресенье, 27 апреля, по итогам совместного опроса 2464 избирателей США, проведенного с 18 по 22 апреля совместно компанией Ipsos, телекомпанией ABC News и газетой The Washington Post.

«Большинство американцев говорят, что президент «заходит слишком далеко», пытаясь расширить полномочия главы государства, увольняя государственных служащих, чтобы сократить размер федеральной рабочей силы, закрывая федеральные агентства и принимая меры против политических оппонентов», - комментирует WP результаты опроса. Из опубликованной газетой таблицы с именами американских президентов видно, что нынешний рейтинг Трампа - самый низкий. «Рейтинг одобрения Трампа ниже, чем у любого предыдущего президента на 100-дневной отметке в их первом или втором сроке», - гласит комментарий к таблице.

Почувствовали себя обедневшими более 40% респондентов

В частности, 67% участников опроса недовольны действиями республиканца во время недавнего падения фондового рынка, 64% не поддержали введение пошлин на товары иностранных государств, а 61% выразили недовольство политикой США в отношении других стран, обращает внимание «Немецкая волна».

72 процента респондентов убеждены, что действия Трампа спровоцируют рецессию в ближайшее время, а более 40 процентов пожаловались на ухудшение личного финансового состояния. В феврале Дональда Трампа, уже после подписания им значительного количества указов, поддерживали 45% американцев, а не одобряли его работу 53% опрошенных. Во время первого президентского срока Трампа уровень его поддержки после первых 100 дней в должности составлял на 3 процентных пункта больше, чем сейчас.

«В нашей стране больше нет свободной и справедливой «прессы». У нас есть пресса, которая пишет плохие статьи и массово фальсифицирует опросы. Она компрометирована и коррумпирована. Печально!» - не согласился с результатами опроса Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он обвинил СМИ в том, что те пишут о нем только в негативном ключе, и назвал их «врагами народа».

«Они действительно враги народа! Я желаю им всего наилучшего, но буду продолжать бороться, чтобы сделать Америку снова великой!» - вновь пообещал глава Белого дома.

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