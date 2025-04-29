Тихановская не поехала на похороны Папы Римского «из-за безопасности и логистики»5
- 29.04.2025, 12:18
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Также у нее были «другие мероприятия».
Помощник Светланы Тихановской Денис Кучинский в эфире «Еврорадио» рассказал, почему она не поехала на похороны Папы Римского Франциска.
Сначала Кучинский заявил о «проблемах безопасности», которые связаны с организацией мероприятия:
— Это одна из самых больших церемоний и специальных операций. Поэтому логистическая организация, да еще и в последнюю минуту, очень сложна.
Тихановская действительно хотела поехать и выразить свое почтение Папе Но из-за двух факторов: логистических трудностей и того факта, что были другие мероприятия, это просто не получился.