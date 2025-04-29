закрыть
29 апреля 2025, вторник, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тихановская не поехала на похороны Папы Римского «из-за безопасности и логистики»

5
  • 29.04.2025, 12:18
  • 1,644
Тихановская не поехала на похороны Папы Римского «из-за безопасности и логистики»

Также у нее были «другие мероприятия».

Помощник Светланы Тихановской Денис Кучинский в эфире «Еврорадио» рассказал, почему она не поехала на похороны Папы Римского Франциска.

Сначала Кучинский заявил о «проблемах безопасности», которые связаны с организацией мероприятия:

— Это одна из самых больших церемоний и специальных операций. Поэтому логистическая организация, да еще и в последнюю минуту, очень сложна.

Тихановская действительно хотела поехать и выразить свое почтение Папе Но из-за двух факторов: логистических трудностей и того факта, что были другие мероприятия, это просто не получился.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов