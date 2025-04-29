Тихановская не поехала на похороны Папы Римского «из-за безопасности и логистики» 5 29.04.2025, 12:18

1,644

Также у нее были «другие мероприятия».

Помощник Светланы Тихановской Денис Кучинский в эфире «Еврорадио» рассказал, почему она не поехала на похороны Папы Римского Франциска.

Сначала Кучинский заявил о «проблемах безопасности», которые связаны с организацией мероприятия:

— Это одна из самых больших церемоний и специальных операций. Поэтому логистическая организация, да еще и в последнюю минуту, очень сложна.

Тихановская действительно хотела поехать и выразить свое почтение Папе Но из-за двух факторов: логистических трудностей и того факта, что были другие мероприятия, это просто не получился.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com