«Путин боится, что во время парада на Красную площадь прилетит беспилотник» 4 29.04.2025, 12:28

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Предложение перемирия — попытка себя обезопасить.

Российский правитель Путин инициировал очередное перемирие. На этот раз — на 9 мая. Зачем оно ему понадобилось? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Здесь Путин может преследовать несколько целей, которые не противоречат друг другу. Во-первых, это очередная попытка манипулировать темой переговоров и прекращения войны, которую он использует для общения с администрацией Трампа.

Путин видит, как Трамп заинтересован в том, чтобы как можно скорее объявить о своих успехах в сфере завершения войны, что он выполняет свои предвыборные обещания. Вот Путин вокруг этой темы и манипулирует.

В этой ситуации он действует, как опытный рыбак — то отпуская эту тему, то, наоборот, подпуская. Играет на контрасте, мол, готов к прекращению боевых действий, но у него есть условия. Он со всем согласен, но в то же время у него есть замечания. Тут Лавров в очередной раз повторил ультимативные требования, которые фактически означают отказ от переговоров, а параллельно с этим Путин объявляет перемирие. Мол, я готов, но давайте меня уговаривайте, что вы мне можете предложить?

Во-вторых, очевидно, что россияне всерьез планируют использовать эти так называемые перемирия как тактический элемент продолжения войны против Украины.

Многие украинские аналитики отмечают, что россияне используют ситуацию с так называемым прекращением огня для того, чтобы на отдельных участках фронта подтягивать резервы, готовиться к наступательным действиям в сравнительно комфортной атмосфере.

Думаю, Путин обеспокоен проведением парада, который должен быть его личным триумфом, но, наверное, он не чувствует 100% уверенности, что во время этого парада не прилетит украинский беспилотник на Красную площадь. Он в том числе и от этого себя тоже пытается застраховать. Это как дополнительная причина.

Путину нужно поддерживать имидж того, кто хочет мира в первую очередь для стран, которые он рассчитывает увидеть на параде. В странах «глобального Юга» идея того, что Путин продолжает войну, не очень популярна по многим причинам, поэтому он постоянно для них вбрасывает идею, что «хоть сейчас готов «завершить войну», но почему-то американцы и украинцы «не хотят».

— Можно ли обмануть Трампа такими дешевыми трюками?

— Знаете, здесь вопрос сугубо мотивации Трампа. Если он хочет обманываться, то он будет обманываться. Пока что Трамп изо всех сил пытается удержаться за иллюзию близкого прекращения огня, потому что ему это выгодно. Он таким образом пытается показать, что контролирует ситуацию, успех близок как никогда, естественно, что Путин это чувствует и данной темой манипулирует.

Будет ли дальше Трамп согласен и дальше делать вид, что все идет по плану и мир близок как никогда, или в один прекрасный момент решит, что с имиждевой точки зрения ему подобная слабость не выгодна, этого я сказать не могу.

Президент США может и просто сказать, мол, все плохие, я ухожу отсюда, мне это все не нравится. Он может сказать, что у него есть более важные проблемы, например, массовые депортации из США. Позиция Трампа может радикально измениться в течение буквально 1-2 дней.

— Пойдет ли Украина на предложения РФ?

— Президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что нужно добиваться полномасштабного прекращения огня на 30 дней, как и было ранее договорено.

Подчеркну, Украина будет продвигать тезис о том, что нужны не какие-то подобные «перемирия», а полномасштабное прекращение огня на 30 дней.

Как ситуация будет развиваться непосредственно ближе к 9 мая, я сказать сейчас не могу. Варианты могут быть разные, кроме того нельзя исключать, что Россия в этот период может готовить масштабную провокацию, связанную с обстрелами. Прогнозировать это все очень сложно.

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