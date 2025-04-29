Белорус поймал на Припяти двухметрового сома 29.04.2025, 12:33

Выглядит улов по-настоящему огромным.

Мозырский рыболов Федор Потешкин поделился трофеем, которому позавидуют многие любители рыбалки.

Мужчина поймал на спиннинг сома длиной более двух метров, пишет fishing.by.

Федор отправился на рыбалку 26 апреля с кумом, попытать удачи решили на Припяти в окрестностях Мозырского района.

«Поклевка случилась около восьми часов вечера и сразу стало понятно, что на крючке сидит крупный сом. Вываживание длилось минут тридцать, и на протяжении всего этого времени рыба не поддавалась, пытаясь уйти в глубину», – рассказывает рыбак.

Но совсем обессилив и глотнув воздуха, сом сдался. Федор смог подтянуть его к берегу, а куму с третьего раза удалось вытащить рыбу из воды.

Выглядит улов по-настоящему огромным.

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