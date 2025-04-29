закрыть
29 апреля 2025, вторник, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус поймал на Припяти двухметрового сома

  • 29.04.2025, 12:33
Белорус поймал на Припяти двухметрового сома

Выглядит улов по-настоящему огромным.

Мозырский рыболов Федор Потешкин поделился трофеем, которому позавидуют многие любители рыбалки.

Мужчина поймал на спиннинг сома длиной более двух метров, пишет fishing.by.

Федор отправился на рыбалку 26 апреля с кумом, попытать удачи решили на Припяти в окрестностях Мозырского района.

«Поклевка случилась около восьми часов вечера и сразу стало понятно, что на крючке сидит крупный сом. Вываживание длилось минут тридцать, и на протяжении всего этого времени рыба не поддавалась, пытаясь уйти в глубину», – рассказывает рыбак.

Но совсем обессилив и глотнув воздуха, сом сдался. Федор смог подтянуть его к берегу, а куму с третьего раза удалось вытащить рыбу из воды.

Выглядит улов по-настоящему огромным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов