Белорус поймал на Припяти двухметрового сома
- 29.04.2025, 12:33
Выглядит улов по-настоящему огромным.
Мозырский рыболов Федор Потешкин поделился трофеем, которому позавидуют многие любители рыбалки.
Мужчина поймал на спиннинг сома длиной более двух метров, пишет fishing.by.
Федор отправился на рыбалку 26 апреля с кумом, попытать удачи решили на Припяти в окрестностях Мозырского района.
«Поклевка случилась около восьми часов вечера и сразу стало понятно, что на крючке сидит крупный сом. Вываживание длилось минут тридцать, и на протяжении всего этого времени рыба не поддавалась, пытаясь уйти в глубину», – рассказывает рыбак.
Но совсем обессилив и глотнув воздуха, сом сдался. Федор смог подтянуть его к берегу, а куму с третьего раза удалось вытащить рыбу из воды.
Выглядит улов по-настоящему огромным.