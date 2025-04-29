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Российский оккупант сдался в плен украинскому дрону

  • 29.04.2025, 12:42
Российский оккупант сдался в плен украинскому дрону

Пилоты ВСУ скорректировали его маршрут и вывели на свои позиции.

Оккупант поднял руки вверх и сдался в плен украинскому дрону, сообщает Цензор.НЕТ. На записи видно, что оператор дрона провел россиянина к украинским позициям и передал пехотинцам.

«Российский солдат принял одно из лучших решений в своей жизни. Увидев украинский беспилотник, он сложил оружие и поднял руки вверх, выражая желание сдаться. Пилоты скорректировали его маршрут и вывели на украинские позиции», - говорится в комментарии к видео.

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