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Тренер «Аомеи Шеньян»: Три белоруса за сезон забросили 145 шайб команды из 150

  • 29.04.2025, 13:13
Тренер «Аомеи Шеньян»: Три белоруса за сезон забросили 145 шайб команды из 150
Дмитрий Дудик

Команда Дмитрия Дудика заняла третье место в чемпионате КНР.

Белорусский тренер китайского «Аомеи Шеньян» Дмитрий Дудик рассказал о работе в Китае. Его команда заняла третье место, пишет «Трибуна».

– Как в команде оказались белорусы Игорь Ревенко, Эдуард Гринь и Василий Медведев?

– За подбор тренерского штаба и легионеров отвечал наш генеральный менеджер Чжан Да. Да – это имя. Он белорус, с белорусским паспортом. Это наш генеральный менеджер. Сын одного из спонсоров клуба. Папа у него китаец, а мама родом из Беларуси.

Поэтому он прекрасно говорит на русском и на китайском языках. И он наводил справки по легионерам, по тренерам и имел решающий голос при выборе того или иного кандидата.

– На каких ролях белорусские игроки были в вашем клубе?

– Если скажу, что на лидерских, то это будет слишком банально. Из условно 150 шайб, забитых командой за весь сезон, три этих легионера забросили 145.

У нас даже была одна товарищеская игра, где мы играли с корейской командой и выиграли 12:10. Эти двенадцать голов забили три нападающих – Василий Медведев, Эдуард Гринь и Игорь Ревенко.

Я и руководство команды очень довольны легионерами. И нашими белорусами, и двумя молодыми российскими защитниками. Свою задачу ребята просто перевыполнили, – сказал Дудик.

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