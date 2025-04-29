Молдова может вступить в ЕС до конца 2029 года 1 29.04.2025, 13:16

Ни одна из стран союза не выступает против.

Европейский союз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Молдовы, отделив ее от Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется присоединению Киева. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova, опубликованном 29 апреля.

По словам Кос, «нельзя исключать обособление» двух стран на пути к членству в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе должны принять несколько решений по поводу расширения.

Она подчеркнула, что ни одно государство-член не высказывается против открытия первого кластера Молдовой и только Венгрия против присоединения Украины к ЕС.

Кос считает, что существует даже возможность, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году. Она отметила, что если Европа не будет иметь «ни одного нового государства-члена во время текущего мандата Европейской комиссии», это сочтут «провалом».

«Молдова является действительно образцовым учеником во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент», – сказала еврокомиссар.

Кос выразила сожаление по поводу того, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины, и подчеркнула, что «Украина сделала достаточно». Она добавила, что Будапешт выдвинул много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все.

«Но для Венгрии этого недостаточно», – резюмировала Кос.

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