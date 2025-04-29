Россияне расстреляли белоруса, который отказался идти на «мясной штурм» 5 29.04.2025, 13:27

6,242

Павла Глухов завербовали в оккупационную армию из колонии.

Уроженец Беларуси Павел Глухов был расстрелян за отказ идти в «мясной штурм» в составе российской армии, вероятно, в Донецкой области Украины, сообщили «Радыё Свабода» в украинском проекте «Хочу жить».

Согласно информации проекта, Павел Глухов родился 8 июня 1985 года в Беларуси, в деревне Звезда (такой населенный пункт есть сразу в нескольких районах Беларуси. — прим). Он подписал контракт на службу в воинской части 95378 полка 1437, отдельные подразделения которого комплектуются из завербованных заключённых в российских тюрьмах и колониях.

По данным украинского проекта, до вербовки Павел Глухов отбывал наказание за убийство в исправительной колонии № 7 в Удмуртии: его осудили согласно ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Точно неизвестно, какое гражданство у него было на момент подписания контракта.

Полк 1437 российской армии известен тем, что его военнослужащих используют в так называемых мясных штурмах для прорыва украинских позиций. Часто у них нет соответствующего военного снаряжения, и они идут в бой неподготовленными, а когда пытаются отступить на прежние позиции, их расстреливают свои же военнослужащие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com