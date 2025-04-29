Россияне расстреляли белоруса, который отказался идти на «мясной штурм»5
- 29.04.2025, 13:27
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Павла Глухов завербовали в оккупационную армию из колонии.
Уроженец Беларуси Павел Глухов был расстрелян за отказ идти в «мясной штурм» в составе российской армии, вероятно, в Донецкой области Украины, сообщили «Радыё Свабода» в украинском проекте «Хочу жить».
Согласно информации проекта, Павел Глухов родился 8 июня 1985 года в Беларуси, в деревне Звезда (такой населенный пункт есть сразу в нескольких районах Беларуси. — прим). Он подписал контракт на службу в воинской части 95378 полка 1437, отдельные подразделения которого комплектуются из завербованных заключённых в российских тюрьмах и колониях.
По данным украинского проекта, до вербовки Павел Глухов отбывал наказание за убийство в исправительной колонии № 7 в Удмуртии: его осудили согласно ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Точно неизвестно, какое гражданство у него было на момент подписания контракта.
Полк 1437 российской армии известен тем, что его военнослужащих используют в так называемых мясных штурмах для прорыва украинских позиций. Часто у них нет соответствующего военного снаряжения, и они идут в бой неподготовленными, а когда пытаются отступить на прежние позиции, их расстреливают свои же военнослужащие.