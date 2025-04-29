«Макрон ставит России ультиматум» 2 29.04.2025, 14:04

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Эммануэль Макрон

Европа посылает Путину сигнал, что давление будет усилено.

В течение следующих 8–10 дней международное сообщество должно еще сильнее надавить на РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В недавнем заявлении после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп также упомянул о санкциях в отношении РФ.

Какого рода давление можно оказать на Россию? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— То, что на РФ и Путина надо оказывать давление, чтобы принудить к миру и реальным мирным переговорам, давно понятно многим политикам и экспертам. Это давно понимают в Украине, понимает и большинство европейских лидеров (прежде всего партнеров нашей страны).

Другое дело, что может их возможности несколько ограничены, хотя на самом деле они также могут сделать немало в плане усиления экономического давления на Россию. В частности — по борьбе с теневым танкерным флотом. Но важно, чтобы были совместные санкционные усилия, политическое давление со стороны США и Европы.

Роль США здесь является решающей и, думаю, что сейчас у американцев есть дополнительный инструмент давления на Путина. Это не только санкции. Санкции и вопрос санкционного давления обсуждается, эта тема активно дебатируется и в США, и сам Трамп заявлял, что он может ввести так называемые вторичные санкции против российской нефти на глобальных рынках. Это действительно очень серьезно может ударить по российским интересам, уменьшить доходы России и возможности для финансирования войны.

Однако дополнительный инструмент давления на Путина со стороны Трампа — это угроза просто прекратить переговоры с Россией. Путин же на самом деле хочет большой сделки с Трампом. Надо понимать цели главы Кремля: у него их одновременно две.

Он хочет добиться победы над Украиной либо военным путем, либо принудив к миру на своих условиях. Для этого он хочет использовать Трампа, но не очень получается.

Частично, скажем, это срабатывает. Трамп готов идти на некоторые уступки Путину по НАТО, и даже сейчас по статусу Крыма, но тем не менее в полной мере не получается.

Американцы ставят условия, чтобы договариваться по разным другим вопросам. В первую очередь нужно договориться о прекращении войны.

Путин перед выбором: либо он идет на встречу Трампу и договаривается о прекращении огня, либо США должны продемонстрировать жесткость и просто четко показать, если Путин не согласится на немедленное начало переговоров о прекращении огня, значит не будет и перспективы дальнейшего диалога США и РФ. В том числе и по разным бизнес-проектам, другим вопросам, а тем более снятию санкций. Такой ультиматум должен быть поставлен.

Не Путин должен ставить ультиматумы Западу и Украине, а они должны быть в отношении его и Кремля. США нужна более жесткая, ультимативная риторика, а не так, как это делается сейчас.

Мне кажется, что фатальная ошибка американской администрации и самого Трампа в том, что они пошли на предварительные уступки Путину и слишком мягкую тактику используют в переговорах с Кремлем, необходимо давление.

Судя по словам Макрона, сейчас готовится пакет дополнительных санкций со стороны Европы против Путина. Это должно быть сигналом, что либо он реально договаривается о прекращении огня, либо вместо прекращения санкций он получает их усиление. Такой ультиматум.

Европейцы пытаются убедить Трампа, что необходимы более жесткие действия в адрес Путина. Ближайшая неделя — до 9 мая — сейчас играет важное значение. Раз Путин предложил так называемое перемирие, думаю, что это будут использоваться и против него в том числе.

Подчеркну, европейцы сейчас убеждают Трампа, что необходимо усиление давления уже сейчас на Кремль, чтобы принудить его как к можно быстрейшему началу переговоров.

— Остановит ли Путина экономическое давление? Либо же он готов воевать, несмотря на него?

— Понимаете, он хочет и переговоров, и воевать. Он не хочет прекращать войну. Остановит или нет — вопрос открытый. Мы не можем за Путина ответить.

Можно Путина поставить перед выбором. Я уже сказал, что для него очень важно сохранить перспективу переговоров и договоренностей с Трампом.

Если просто санкции, то, думаю, что этого будет недостаточно. Санкции могут дать эффект, но не сразу, а может и не дадут полного эффекта.

Сейчас же на Путина можно давить именно по вопросу о продолжении переговоров с РФ. Для него это, возможно, даже важнее, чем снятие санкций.

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