Пилот украинского истребителя МиГ-29 сбил российский «Шахед» 29.04.2025, 14:08

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Редкое видео боевой работы пилота ВСУ.

В сети опубликовано редкое видео боевой работы пилота украинского истребителя МиГ-29, сообщает Цензор.НЕТ. На записи украинский воин уничтожает российский ударный БПЛА «Shahed».

«Пилот истребителя Denfix уничтожает крылатые ракеты и ударные дроны. На этом видео — уничтожение одного из «Шахедов». На счету пилота уже более двух десятков российских ракет и дронов, которые не долетели до целей, которые не уничтожили ничего на нашей родной земле. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация, как здесь», — отмечается в комментарии к видео.

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