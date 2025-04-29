Ученые: Женщины опережают мужчин в экстремальном спорте 2 29.04.2025, 14:15

Несмотря на историческое доминирование мужчин.

Международная команда ученых выяснила, что несмотря на историческое доминирование мужчин в спортивных и военных дисциплинах, в условиях экстремальных нагрузок и холода женщины могут демонстрировать даже большую устойчивость, чем мужчины. Работа опубликована в журнале Frontiers in Physiology.

Хотя лабораторные исследования часто демонстрируют физиологическое превосходство мужчин — их сила, выносливость и скорость выше на 10–30% — разрыв в результатах между полами сокращается, особенно в соревнованиях на выносливость. Пример тому — марафоны: в 2023 году разница между мировыми рекордами мужчин и женщин составила всего 9 минут.

В экстремальных условиях, как показал опыт арктической лыжной гонки Alaska Mountain Wilderness Ski Classic (200 км по снегу без поддержки), женщины тратили меньше энергии на перенос веса, что указывает на высшую метаболическую эффективность. Подобные данные были получены и при наблюдении за участниками самого холодного ультрамарафона — Yukon Arctic Ultra. Удивительно, но финишируют примерно одинаковое количество мужчин и женщин, несмотря на анатомические различия.

Исследователи также обнаружили феномен, получивший название «арктический сдвиг» — женщины активируют термогенез (выработку тепла) при более низких температурах, чем мужчины, снижая тем самым затраты энергии.

Даже в моделях, имитирующих боевые условия — например, в экспедициях охотников в дикой природе Аляски — женщины не уступают мужчинам в физической выносливости, несмотря на более высокую нагрузку относительно массы тела.

По мнению ученых, пока многое еще предстоит изучить, но уже сейчас очевидно: в суровых условиях женщины готовы посоревноваться с мужчинами. И возможно, как шутят сами авторы, Марс — все-таки женская планета, ведь женщины справляются с холодом лучше.

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