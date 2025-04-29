Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский

29.04.2025, 14:20

Александр Роднянский

С новым перемирием никто надежд уже не связывает.

Вот совершенно согласен с президентом Зеленским, ответившим на предложение Путина о «трехдневном перемирии» на День Победы.

«Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, – это то, что может дать основу реальной дипломатии», – абсолютно спокойно ответил украинский президент.

И прав совершенно.

Предложение Путина – классика российского пропагандистского жанра. Рассчитанная на все возможные аудитории.

На внутреннюю – посмотрите, мол, граждане, какие мы миролюбивые. Предложили нацистам не стрелять в святой День Победы. Причем, и по нашему календарю – 9-го мая, и по вражескому – 8-го. Если не примут, подтвердят, что фашисты. И поплатятся. По всей строгости революционного времени.

На европейскую аудиторию – посмотрите, мол, макароны и стармеры, какой я договороспособный. Вот взял и продемонстрировал волю к миру. А воюете вы, агрессоры из НАТО, накачивающие нацистскую Украину оружием.

И, конечно, на Трампа сотоварищи – не уходи, родной, с переговоров. Не оставляй меня с китайцами и иранцами. Я ведь рациональный. Тоже люблю бизнес и сделки. Просто хочу выжать побольше.

Я ерничаю, конечно. Но Путин такими шагами явно ничего не добьется. С «пасхальным перемирием» еще какие-то надежды у некоторых международных политиков были. С новым перемирием – никто надежд уже не связывает.

Весь старый пропагандистский хлам, который вспомнил ни с того, ни с сего Лавров – про «денацификацию» и все четыре частично оккупированные украинские области – делу перемирия ну никак не помогает.

Сейчас все решится. Либо Путин играет с Трампом в свою старую и всем известную игру (и тут последствия для лидера РФ могут быть неприятными – Трамп непредсказуем), либо поймёт, что все всерьез.

Александр Роднянский, Telegram

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